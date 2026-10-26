Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin acil sağlık hizmetleri kapasitesine ilişkin güncel verileri paylaştı. NSosyal hesabından açıklama yapan Memişoğlu, “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli” kapsamında acil sağlık hizmetlerinin teknolojik altyapı ve yeni uygulamalarla güçlendirildiğini belirtti.

Türkiye genelinde 3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, yaklaşık 6 bin 300 kara ambulansı, 17 hava ambulansı ve 6 deniz ambulansıyla hizmet verildiğini aktaran Memişoğlu, acil sağlık ekiplerinin her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşa ulaştığını ifade etti.

Hava ve deniz ambulanslarıyla on binlerce hastaya ulaşıldı

Hava ve deniz ambulanslarıyla bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin verileri de paylaşan Memişoğlu, hava ambulanslarıyla 76 bin 414, deniz ambulanslarıyla ise 45 bin 418 vatandaşa sağlık hizmeti sunulduğunu ve hastaların nakillerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Acil müdahalelerde teknoloji dönemi

Acil sağlık hizmetlerinde müdahale sürelerini kısaltmak ve hasta takibini daha etkin hale getirmek amacıyla yeni teknolojilerin devreye alındığını belirten Memişoğlu, Elektronik Vaka Sistemi ile müdahale süreçlerinin hızlandırıldığını bildirdi.

Çoklu yaralanmaların yaşandığı olaylarda kullanılan Akıllı Bileklik uygulamasıyla da hastaların takip süreçlerinin anlık olarak yürütüldüğünü ifade eden Memişoğlu, yerli ve millî GÖKBEY helikopterinin ambulans filosuna dahil edilmesinin de hizmet kapasitesini güçlendirdiğini vurguladı.

Acil sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda gece gündüz görev yaptığını belirten Memişoğlu, tüm sağlık personeline teşekkür etti. Bakan Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda sağlık hizmetlerini geliştirmek için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.