Türkiye’de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, 1 Kasım 2026’da yürürlüğe giriyor. Yeni uygulamayla sosyal medya hesabı açmak isteyen kullanıcıların yaşları e-Devlet üzerinden doğrulanacak.

Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet Kapısı üzerinden alacakları yaş doğrulama belirteci ile yaşlarını doğrulayacak. Yaş sınırını karşılamayan kullanıcıların hesap açma talepleri kabul edilmeyecek.

Düzenleme yalnızca 15 yaş altındaki çocukları kapsamıyor. 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için de yeni kurallar uygulanacak. Bu yaş grubundaki hesaplarda gizlilik ayarları ön planda tutulacak; canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam gibi bazı özelliklere kısıtlama getirilecek.

Mevcut hesaplar için geçiş süreci

Düzenleme 1 Kasım’da yürürlüğe girecek olsa da mevcut sosyal medya hesaplarının yaş doğrulama işlemleri için 31 Mart 2027’ye kadar geçiş süresi bulunuyor. Yaşının 15’in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları da düzenleme kapsamında kapatılabilecek.

Dolandırıcılık uyarısı

Düzenlemeyi fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı da uyarı yapıldı. Kullanıcıların “Hesabınız kapatılacak” veya “Yaşınızı hemen doğrulayın” gibi ifadeler içeren sahte mesajlara ve bağlantılara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmî e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalı; şifreler ve kişisel bilgiler başkalarıyla paylaşılmamalı.