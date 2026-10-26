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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Oktay Çakır, tedavi altına alındı.

Bölgeden geçen Zonguldak İl Özel İdaresi personeli Ergin Karakaya ve Koray Yeşildağ, Çakır’ı araç içerisinde baygın halde fark etti. Hemen harekete geçen iki personel, Çakır’a ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi.

Zonguldak-Filyos tünellerinde çalışan Oktay Çakır, yaşadığı şiddetli baş ağrısı üzerine kendi aracıyla hastaneye gitmeye karar verdi. Ancak yolculuğu sırasında fenalaşan Çakır, yol kenarında park halindeki otomobilinde hareketsiz halde kaldı.

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