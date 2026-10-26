Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle düzenlenen “Her Yönüyle İnme Sempozyumu”, “Akut Tedaviden Yaşam Boyu İzleme: Ankara İnme İzlem Süreçleri” temasıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda, inmenin erken teşhisinden akut tedaviye, rehabilitasyondan hastaların yaşam boyu takibine kadar birçok konu ele alındı.

SBÜ Gülhane Külliyesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, inme vakalarında hızlı müdahalenin ölüm ve kalıcı engellilik riskini azaltmadaki rolü vurgulandı.

İlk 90 dakika kritik

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, inme vakalarında erken tanı, doğru planlama ve hastanın uygun sağlık merkezine hızla ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Çınar, 2019 yılında hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde inme vakalarının erken tanınması ve doğru yönlendirilmesine yönelik bir proje başlattıklarını hatırlatarak, sağlık personeline bu konuda eğitimler verildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de inmenin hem Türkiye’de hem de dünyada ölüm ve engelliliğin önde gelen nedenleri arasında yer aldığını belirtti. Hastalığın yalnızca hastaları değil, ailelerini ve sağlık sistemini de etkilediğine dikkat çeken Kurtcebe, inme yönetiminin hastane öncesinden rehabilitasyona kadar kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kurtcebe, ilk 90 dakika içerisinde müdahale edilerek uygun tedavinin uygulanmasının sonuçlar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “İlk 90 dakika içinde müdahale edilip uygun tedavi gerçekleştirilen inmelerde hem ölüm hem de engellilik oranları çok daha az seviyede. Bu süre üç, dört, altı saate çıktığında engellilik ve ölüm oranları da ne yazık ki artmakta.”

Ankara’da 7 inme merkezi hizmet veriyor

İnme tedavisinin yalnızca hastanede gerçekleştirilen müdahaleden ibaret olmadığını belirten Kurtcebe, hastanın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasından tedavi sonrası toplumsal yaşama yeniden katılmasına kadar tüm aşamaların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının 2018 yılında yayımladığı yönetmeliğin ardından Ankara’da inme hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Kurtcebe, kentte 7 inme merkezinin bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlardan inme uyarısı: Yaş ve stres etkili

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise inme hastalarının acil sağlık hizmetlerinden nörolojiye, beyin cerrahisinden fizik tedavi ve rehabilitasyona kadar uzanan kapsamlı bir bakım sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Üniversitenin farklı tıp alanlarındaki akademik kadrosuyla inme hastalarının tedavisine katkı sunduğunu ifade eden Aydın, tedavi süreçlerinin doğru yönetilmesiyle ölüm oranlarının azaltılabileceğini ve hastaların bağımsız yaşamlarına dönme şanslarının artırılabileceğini vurguladı.

Aydın, ilerleyen yaşın yanı sıra büyükşehir yaşamı, stres ve günlük hayatın getirdiği yüklerin inme vakaları açısından önem taşıdığını belirterek, tıbbi gelişmelerin tedavi süreçlerine etkin biçimde yansıtılmasının gerekliliğine işaret etti.

Sempozyumda, erken tanı, hızlı müdahale ve tedavi sonrası rehabilitasyon süreçlerinin birlikte yürütülmesinin, inmeye bağlı ölüm ve engellilik oranlarını azaltmada belirleyici olduğu mesajı öne çıktı.