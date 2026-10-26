Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Arpalıuşağı Mahallesi'nde yakın zamanda hizmete sunulan halı saha, anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadınlar kurdukları futbol takımlarıyla '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, HBB bünyesinde hizmet veren sahada kutladı.

Dostluk ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müsabakalarda, futbol yeteneklerini sergileyen kadınlar, taraftarlarına da keyifli anlar yaşattı. Yeşil sahada ter döken kadınlar mücadeleyle alkış alırken, karşılaşma ise güzel anlara sahne oldu.