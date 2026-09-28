Gaziantep'te akraba ziyaretine giderken yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Fatma Balık, kızları Gülhan Yaman, Gülistan Özdemir ve Senem Gökçen ile Senem Gökçen'in oğlu Atakan Gökçen ve Gülistan Özdemir'in kızları Nisanur ile Zeynep Alin Özdemir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Anne ve oğlu aynı tabuta konuldu

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Senem Gökçen ile oğlu Atakan Gökçen'in cenazeleri aynı tabuta konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından 7 kişinin cenazesi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.