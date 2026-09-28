Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ailelerin çocuklarının güvenliğini takip edebilmesine yönelik yeni bir uygulamayı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. “Başkent Ailem” adı verilen uygulama sayesinde ebeveynler, çocuklarının konumunu görebilecek ve belirledikleri güvenli alanlara giriş çıkışlarını takip edebilecek.

ABB'nin sosyal medya hesabından duyurulan uygulamayla ailelerin çocuklarıyla ilgili güvenlik kaygılarının azaltılması hedefleniyor.

Çocukların konumu takip edilebilecek

Başkent Ailem uygulamasıyla ebeveynler, çocuklarının anlık konum bilgilerine ulaşabilecek. Ev ve okul gibi güvenli bölgeler belirleyebilecek olan aileler, çocuklarının bu alanlara giriş ve çıkışlarında bildirim alabilecek.

Uygulama, çocukların dijital alışkanlıklarının takibine de olanak sağlayacak. Ebeveynler, çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi ve kullandığı uygulamaları görebilecek.

Başvurular 1 Ekim’de başlıyor

Ankara’da yaşayan aileler, Başkent Ailem uygulamasından yararlanmak için 1 Ekim itibarıyla başvuru yapabilecek. Başvurular, baskentailem.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ABB'nin yeni uygulamayla hem çocukların güvenliğinin takip edilmesini hem de ailelerin günlük yaşamda yaşadığı endişelerin azaltılmasını amaçladığı belirtildi.