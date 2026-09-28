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Ön seçim sonuçlarına göre YENİ Parti'nin Ankara'daki ilçe başkanları şöyle:

26 Ağustos'a kadar partiye üye olanların oy kullanabildiği ön seçim kapsamında Ankara'nın 13 ilçesinde de sandık kuruldu. Üyelerin kullandığı oyların ardından ilçe başkanları belli oldu.

YENİ Parti'nin ilçe başkanlıkları için düzenlediği ön seçimler 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde kurulan sandıklarda gerçekleştirildi.

YENİ Parti'nin 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ilçe başkanlıkları ön seçimlerinde Ankara sonuçları belli oldu. Parti üyelerinin sandık başına gittiği seçimlerde başkentte 13 ilçenin başkanı belirlendi.

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