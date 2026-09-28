YENİ Parti'nin 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ilçe başkanlıkları ön seçimlerinde Ankara sonuçları belli oldu. Parti üyelerinin sandık başına gittiği seçimlerde başkentte 13 ilçenin başkanı belirlendi.
YENİ Parti'nin ilçe başkanlıkları için düzenlediği ön seçimler 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde kurulan sandıklarda gerçekleştirildi.
26 Ağustos'a kadar partiye üye olanların oy kullanabildiği ön seçim kapsamında Ankara'nın 13 ilçesinde de sandık kuruldu. Üyelerin kullandığı oyların ardından ilçe başkanları belli oldu.
İŞTE YENİ İLÇE BAŞKANLARI
Ön seçim sonuçlarına göre YENİ Parti'nin Ankara'daki ilçe başkanları şöyle:
1-Akyurt: Yalçın İpek
2-Altındağ: Gökhan Urun
3-Ayaş: Fatih Öztürk
4-Çankaya: Ercan Başal
5-Elmadağ: Mehmet Kurusakız
6-Etimesgut: Özgür Şahbaz
7-Gölbaşı: Nazım Sağlam
8-Keçiören: Görkem Cevahir Yıldırım
9-Mamak: Şeref Demirbaş
10-Nallıhan: Mustafa Sarıkaya
11-Pursaklar: Hüseyin Benek
12-Sincan: Önder Ağdede
13-Yenimahalle: Halil Alankuş