TikTok’un Türkiye’de kapatılacağı iddiası, sosyal medyada paylaşılan tarihlerle birlikte yeniden tartışılmaya başladı. Ancak 28 Eylül 2026 itibarıyla platformun tüm kullanıcılara kapatılacağına ilişkin doğrulanmış bir resmi karar bulunmuyor.

Paylaşımlarda geçen 10 Ekim ve 1 Kasım tarihlerini TikTok için genel bir kapanış tarihi olarak göstermek bu nedenle doğru değil. İddiaların arkasında, çocukların sosyal ağlara erişimine yönelik düzenleme de var. TBMM’nin yayımladığı bilgilere göre düzenleme, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmamasını ve bunun için yaş doğrulama dahil gerekli önlemleri almasını öngörüyor. Bu hüküm TikTok’un Türkiye’de herkes için kapatılması anlamına gelmiyor.

TikTok’la ilgili yurt dışındaki davalar da kafa karışıklığını artırıyor. ABD’de çocukların kişisel verilerine ilişkin bir dava kapsamında TikTok ve ByteDance ile uzlaşmaya varıldı. Fakat ABD’deki bu hukuki süreç, Türkiye’de uygulamaya erişim engeli getirildiği anlamına gelmiyor.

Kısacası, “TikTok kapanıyor” demek için şu an doğrulanmış bir karar yok. Çocuklara yönelik kullanım kurallarıyla platformun bütün kullanıcılara kapatılması ayrı konular; sosyal medyada verilen kesin tarihler de bu ayrım gözetilerek değerlendirilmeli.