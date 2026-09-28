Van’da bir kız öğrenci, boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken veliler tarafından fark edildi. Öğretmen ve velilerin müdahalesinin ardından tüfeğe el konuldu.

İHA’nın aktardığına göre olay, Van’ın Tuşba ilçesindeki bir okulda meydana geldi. Sabah saatlerinde pompalı tüfekle okula gelen öğrenci, velilerin dikkati sayesinde fark edildi. Öğretmenler ve veliler tüfeği öğrenciden alarak polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tüfeğe el koydu. Öğrenci ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Öğrencinin tüfeği neden okula getirdiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.