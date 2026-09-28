Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerine ait fonlarla ilgili yeni bir karar açıkladı. Kurul, 17 Eylül 2026 tarihinde TEFAS üzerinden iletilen ancak kararlar doğrultusunda iptal edilen alım ve satım talimatlarının mağduriyet yaratmaması adına tasfiye bakiyesinden ödeneceğini bildirdi.

17 Eylül'deki İptal Edilen İşlemlere Katılma Payı Oranında Ödeme

SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2026/60 ve 2026/61 sayılı Kurul Bültenleri ile bazı portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların 17 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

16 Eylül saat 13.30 sonrası ile 17 Eylül saat 13.30 öncesi talimatların aynı fiyat valörüne tabi olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.09.2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS’a iletilen ve platform tarafından Kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine; tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır."

Temerrüde Düşen Ve Fiyat Açıklamayan Fonlar Da Tasfiyeye Dahil

Kurul açıklamasında, işlem valörleri ve platform işleyişine ilişkin detaylara da açıklık getirildi. Buna göre, söz konusu fonlara ilişkin yalnızca 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen talimatlar olağan işleyişe dahil edildi.

Diğer yandan, tasfiye usul ve esaslarının uygulanması bakımından önemli bir unsur vurgulandı:

Gerçekleşmeyen Talimatlar Kapsamda: 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmasına rağmen, ilgili fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklayamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen alım-satım talimatlarının da doğrudan tasfiye kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

SPK'nın bu kararıyla birlikte, işlem kısıtlaması nedeniyle TEFAS platformunda emri iptal edilen veya fon fiyatı açıklanmadığı için beklemeye geçen yatırımcıların haklarının tasfiye bakiyesinden korunması hedefleniyor.

Kaynak: Anka