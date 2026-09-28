İstanbul'da gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanak, kentin bazı ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Sultangazi'de bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evlerde bulunan eşyalar zarar görürken, vatandaşlar suyun tahliye edilmesi için belediye ekiplerinden yardım istedi.

Bodrum kattaki ev su altında kaldı

Su baskınından etkilenen evlerden biri de Zehra Kazan'ın yaşadığı bodrum kattaki daire oldu. Şiddetli yağışın ardından evine su dolan Kazan'ın eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen Kazan, evindeki eşyaların zarar görmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

"Evde kullanabileceğimiz hiçbir eşya kalmadı"

Zehra Kazan, bölgede uzun süredir su sorunu yaşandığını belirterek yaşadıkları su baskınının ardından evde kullanabilecekleri eşya kalmadığını söyledi.

Kazan, şöyle konuştu:

"Yıllardır zaten su sorunu vardı ama bu kadarını daha önce yaşamadık. Birkaç ay öncesinde sokakta bir çalışma yaptılar. Daha sonra asfaltta çökme meydana geldi. Bildirmemize rağmen kimse gelip bakmadı."

Şiddetli yağışın ardından evinin lağım suyuyla dolduğunu belirten Kazan, "Bugünkü şiddetli yağmurda evimde kullanacağım hiçbir eşya kalmadı. Lavabolardan tüm giderlerden akan lağım suyu, evimize doldu. Evde kullanabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.

"4 kişi yaşıyoruz, nerede kalacağımızı bilmiyoruz"

Su baskınının ardından belediye ekiplerinden yardım istediklerini ifade eden Kazan, müdahalenin yaklaşık 2 saat sonra gerçekleştiğini söyledi.

Kazan, "Aramamıza rağmen 2 saat sonra müdahale etmeye geldiler. Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an nerede kalacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu sorunu kim karşılayacak onu da bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın 30 Eylül Çarşamba gününe kadardevam etmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor.