Amasya'nın Doğantepe köyünde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 80 yaşındaki Elvan K., kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Doğantepe köyünde meydana geldi. Elvan K.'ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Ekipler seferber oldu

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ev sahibi Elvan K. kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının ardından evde hasar meydana gelirken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.