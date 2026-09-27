Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından midibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki 7 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yetkililerden bilgi aldı. Eker, ilk tespitlere göre otomobilde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini, midibüsteki 13 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Eker, yaralıların hafif ve orta dereceli yaralanmaları bulunduğunu, tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü ve ağır yaralı bulunmadığını belirtti.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Vali Yardımcısı Eker, ilk değerlendirmelere göre kazanın otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması sonucu meydana geldiğini ifade etti. Otomobilin önce midibüsle çarpıştığı, ardından kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili trafik ekipleri ve diğer birimlerin incelemeleri sürüyor.