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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Umut Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Umut Sezer'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaza, dün akşam Nizip ilçesi Fıstıkkent yolu üzerinde meydana geldi. M.E.K., kullandığı 34 CYU 399 plakalı otomobille önündeki H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki fıstık bahçesine uçtu.

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