Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde trafikte aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar durak ve kapalı alanlara sığındı

Sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gülgün Sokağı'nda yolda çökme

Yağışın etkili olduğu Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç da olaydan zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçların bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlattı.