Başkent'te akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kısa sürede kent genelinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle özellikle cadde ve bulvarlarda araç yoğunluğu oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı noktalarda su birikintileri oluştu

Yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, yağış nedeniyle yollarda daha dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Meteorolojik verilere göre yağışın Ankara'da aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.