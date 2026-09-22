İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bir evde yapılan aramada mutfağa gizlenmiş 725 gram skunk, 113 gram kokain ve 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramada ayrıca yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirtilen 3 gram hammadde bulundu.

2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden biri hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.Ş., N.İ. ve E.O. ise adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.İ. ve E.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.