Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak isteyenler için düzenlenen “Ankara Miras Şantiye Gezileri”devam ediyor.
Anafartalar Caddesi'nde düzenlenecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Miras tarafından düzenlenen şantiye gezilerinin yeni durağı Anafartalar Caddesi olacak.
Etkinlik, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek.
Başvurular internet üzerinden yapılacak
Şantiye gezisine katılmak isteyenlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru sistemi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.
Etkinlik: Ankara Miras Şantiye Gezileri
Adres: Anafartalar Caddesi
Tarih: 24 Eylül 2026 Perşembe
Saat: 14.00-15.00
Muhabir: Zehra Önen