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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Miras tarafından düzenlenen şantiye gezilerinin yeni durağı Anafartalar Caddesi olacak.

Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak isteyenler için düzenlenen “Ankara Miras Şantiye Gezileri” devam ediyor.

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