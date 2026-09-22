Manisa’nın Salihli ilçesinde kuyumcu dükkanına silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli, iş yeri sahibi ile yanında bulunan kişiyi yaraladı. Altınları alamadan kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soygun anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuya silahla girip altınları istedi

Olay, saat 18.30 sıralarında Salihli ilçesi Eskicami Mahallesi’nde meydana geldi. Plakasız motosikletle kuyumcu dükkanının bulunduğu sokağa gelen Z.B., kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyerek iş yerine girdi.

Elindeki silahı iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç.’ye doğrultan şüpheli, altınları vermelerini istedi. Direnişle karşılaşan Z.B., rastgele ateş açtı. Silahından çıkan kurşunların isabet ettiği M.Ş. ve N.Ç. yaralandı.

Soyguncuyu çevredeki esnaf yakaladı

Altınları alamadan iş yerinden çıkan Z.B., kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Şüpheli etkisiz hale getirilerek olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralanan M.Ş. ve N.Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüphelinin kaçış anları cep telefonu kamerasında

Soygun girişimi, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay anları ayrıca çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Cep telefonu görüntülerinde, şüphelinin kaçtığı sırada silahını çevredeki kişilere doğrulttuğu görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise Z.B.’nin kuyumcu dükkanına girdiği, bir süre sonra iş yerinden çıkarak kaçmaya çalıştığı ve ardından yaralıların dükkandan dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Esnaf, şüpheliyi nasıl yakaladığını anlattı

Şüpheliyi yakalayan esnaftan Mehmet Ay, olayın ardından yaşananları anlattı. Ay, “Elime aldığım parke taşını kaçarken şüpheliye fırlattım ve bu sırada silahı elinden düştü. Sonra da üzerine atlayarak yere düşürdüm” dedi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.B.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.