Antalya’nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bastıran yağış nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sular cadde ve sokaklara taştı.

İlçede kurulan pazaryeri de yağıştan etkilendi. Suların pazaryerine ulaşması nedeniyle tezgah açan esnaf ile alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri oluştu. Elmalı Belediyesi ekipleri, taşkının ardından bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerin cadde ve sokaklarda biriken su ile çamuru temizlemek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.