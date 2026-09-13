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Alınan numunelerin ise Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimlere gönderildiği bildirildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Çavuşoğlu, kumanyayı sağlayan firmaya ait ürünlerden numuneler alındığını ve gerekli incelemelerin başlatılacağını ifade etti.

Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, rahatsızlanan güvenlik güçlerinin statta dağıtılan kumanyadan etkilendiğini belirtti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvuran görevlilere ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 56 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig’in 5’inci haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe, Alanya Oba Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada görev yapan jandarma personeli ve özel güvenlik görevlilerinden 56’sı, maçın ardından rahatsızlandı.

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