Trendyol Süper Lig’in 5’inci haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe, Alanya Oba Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada görev yapan jandarma personeli ve özel güvenlik görevlilerinden 56’sı, maçın ardından rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvuran görevlilere ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 56 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yemekten numune alındı
Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, rahatsızlanan güvenlik güçlerinin statta dağıtılan kumanyadan etkilendiğini belirtti.
Çavuşoğlu, kumanyayı sağlayan firmaya ait ürünlerden numuneler alındığını ve gerekli incelemelerin başlatılacağını ifade etti.
Alınan numunelerin ise Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimlere gönderildiği bildirildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.