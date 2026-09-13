Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik mesaj yayımladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin üçüncü eğitim öğretim yılına girdiğini belirten Tekin, modelin merkezinde “yetkin ve erdemli insan” anlayışının bulunduğunu ifade etti.

Tekin, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirterek öğrencilerin öğrendikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, düşünmelerine ve aldıkları kararların sorumluluğunu üstlenmelerine önem verdiklerini söyledi.

“Hayatınızda oyuna daha fazla yer açıyoruz”

Öğrencilere de seslenen Tekin, okulun yalnızca derslerin işlendiği bir yer olmadığını belirterek merak etmenin, araştırmanın, hata yapmanın ve yeniden denemenin öğrenme sürecinin önemli parçaları olduğunu kaydetti.

Yeni eğitim yılında oyuna daha fazla yer verileceğini açıklayan Tekin, “Maarifin Kalbinde Oyun” anlayışıyla geleneksel oyunların yeniden eğitim hayatına dahil edileceğini belirtti.

Oyunların çocuklara yalnızca eğlence sunmadığını ifade eden Tekin, birlikte hareket etme, paylaşma, bekleme, kazanma ve kaybetme gibi hayatın önemli deneyimlerinin de oyun yoluyla öğrenilebileceğini söyledi.

Yapay zeka ve teknoloji vurgusu

Teknolojinin hızla geliştiğine ve yapay zekanın hayatın birçok alanını değiştirdiğine dikkat çeken Tekin, öğrencilerin dijital dünyada bilinçli hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Tekin, “İçinde yaşadığınız dünya size daha önce hiçbir neslin sahip olmadığı imkanlar sunuyor. Teknolojiye ulaşmak kolaylaşıyor, bilgi çoğalıyor, yapay zeka hayatımızın pek çok alanını değiştiriyor. Böylesi bir dünyada asıl maharet, teknolojiyi kullanabilmenin yanında ona istikamet verebilecek iradeye sahip olmaktır” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilmesi, dijital ortamda kişisel mahremiyetlerini koruması ve gerektiğinde ekranlardan uzaklaşarak kendi zamanlarını yönetebilmesi gerektiğini belirten Tekin, yenilenen EBA, MEBİ ve DİLİM gibi dijital eğitim imkanlarının da bu anlayış doğrultusunda öğrencilerin kullanımına sunulduğunu aktardı.

Öğretmenlere “örnek olma” mesajı

Öğretmenlere de mesajında yer veren Tekin, öğrencilerin yalnızca ders bilgilerini değil, insan ilişkilerini ve hayata bakış biçimlerini de öğretmenlerinden öğrendiğini ifade etti.

Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde bilgi aktarımının ötesinde bir etkiye sahip olduğunu belirten Tekin, Bakanlık olarak eğitimcilerin mesleklerini huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri ve mesleki gelişimlerini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Velilere iş birliği çağrısı

Tekin, mesajında velilere de çocukların eğitim sürecinde okul ve aile arasındaki iletişimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ailelerin çocuklarına ilişkin gözlemleriyle öğretmenlerin mesleki birikiminin bir araya gelmesinin öğrencilerin gelişiminin daha yakından takip edilmesine katkı sağlayacağını belirten Tekin, okul ile aile arasındaki iletişimin yıl boyunca canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, aileler ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, her öğrencinin eğitim yılının sonunda okula başladığı güne göre daha bilgili, meraklı, yetkin ve duyarlı bir birey olarak yoluna devam etmesini temenni etti.