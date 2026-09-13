Türk Kızılay, 2026 yılının ocak-ağustos dönemine ait kan bağışı verilerini açıkladı. Verilere göre yılın ilk 8 ayında toplam 2 milyon 7 bin 440 ünite kan bağışı yapıldı.

Kan bağışçılarının yaş dağılımında gençlerin öne çıkması dikkat çekti. En yüksek bağış oranı 20 yaşındaki kişilerde görülürken, onları 21 ve 19 yaşındaki bağışçılar takip etti.

Yaz aylarında kan bağışına ilgi arttı

Tatil dönemi nedeniyle kan bağışlarının genellikle azaldığı yaz aylarında bu yıl farklı bir tablo ortaya çıktı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 761 bin 40 ünite kan bağışı alındı.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7'lik artış anlamına geldi. Türk Kızılay, artışta özellikle genç bağışçıların düzenli katılımının etkili olduğunu belirtti.

Kadın bağışçıların oranı da yükseldi

Verilerde kadın bağışçıların oranındaki artış da dikkat çekti. 2025 yılının ilk 8 ayında yüzde 13,39 olan kadın bağışçı oranı, 2026'nın aynı döneminde yüzde 14,47'ye yükseldi.

Türk Kızılay, kanın uzun süre stoklanamaması nedeniyle düzenli bağışın önemine dikkat çekerek vatandaşları yıl boyunca kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Kan bağışında bulunmak isteyenler, kanver.org üzerinden, Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması aracılığıyla veya 168 Çağrı Merkezi'nden randevu alarak en yakın kan bağış noktasına başvurabiliyor.