Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, duruşu ve centilmenliğiyle sadece Galatasaraylıların değil tüm futbolseverlerin saygısını kazanan Metin Oktay, aramızdan ayrılışının 35. yılında saygı ve özlemle anılıyor. 13 Eylül 1991 tarihinde geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden "Taçsız Kral", bıraktığı mirasla Türk sporunun simge isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Süper Lig'de 6 Kez Gol Kralı Oldu

2 Şubat 1936'da İzmir'de dünyaya gelen Metin Oktay, futbola İzmir ekibi Damlacık'ta başladı. Gösterdiği üstün performansın ardından 1955 yılında Galatasaray'a transfer olan unutulmaz golcü, sarı-kırmızılı forma altında kırılması güç rekorlara imza attı.

Kariyeri boyunca Süper Lig'de 6 kez Gol Krallığı sevinci yaşayan efsane isim, Galatasaray formasıyla çıktığı 324 maçta 217 gole imza atarak kulüp tarihinin en verimli santrforları arasında yer aldı.

Ağları Delen Gol ve Unutulmaz Jübile

Metin Oktay denildiğinde akla gelen en ikonik anlardan biri, 10 Haziran 1959'da Fenerbahçe ile oynanan lig final maçı oldu. Rakip kaleye gönderdiği sert şutla ağları delen efsane oyuncu, bu anla futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Sadece golleriyle değil, sahadaki centilmenliğiyle de öne çıkan Taçsız Kral, 1969 yılındaki jübile maçında Fenerbahçe kaptanı Can Bartu ile formaları değiştirerek 10 dakika rakip takım formasıyla mücadele etmiş ve Türk spor tarihine geçen bir dostluk tablosu çizmişti.

Vefatının 35. yıl dönümünde başta Galatasaray kulübü olmak üzere, Türk futbol ailesi ve sevenleri sosyal medyada ve kabri başında efsane ismi anmaya devam ediyor.