Taksici esnafından Togg T6X’e yakın ilgi

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un yeni modeli T6X, tanıtılmasının ardından ticari taksi sektörünün de gündemine girdi. TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından kaba prototipi kamuoyuyla paylaşılan T6X'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

T6X'in Haziran 2027'de siparişe açılması ve aynı ayın sonunda teslimatların başlamasının planlandığını hatırlatan Yiğiner, yeni modelin taksici esnafında heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

Togg'un daha geniş kitlelerin ulaşabileceği bir model geliştirmesinin önemli olduğunu belirten Yiğiner, T6X'in özellikle şehir içi kullanıma uygun yapısı, teknolojik özellikleri, dijital sürüş deneyimi ve modern tasarımıyla dikkat çekmesinin beklendiğini söyledi.

“Togg T6X'i taksi olarak kullanmak istiyoruz”

Mehmet Yiğiner, T6X'in yalnızca yerli otomobil pazarı açısından değil, elektrikli otomobil segmentindeki rekabet bakımından da önemli bir model olabileceğine işaret etti.

Taksi esnafının araçlarını yenilemesinde satın alma maliyetlerinin ve finansman imkanlarının belirleyici olduğuna dikkati çeken Yiğiner, Togg T6X'in taksicilere özel uygun satın alma ve finansman seçenekleriyle sunulması halinde sektörde kullanımının yaygınlaşabileceğini ifade etti.

Yiğiner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yerli otomobil Togg'un yeni modeli T6X'i ticari taksilerde kullanmak istediklerini belirterek, yerli üretimin taksi sektöründe daha fazla yer bulmasının hem esnafa hem de ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

T6X ticari taksilerde yaygınlaşırsa ne sağlayacak?

TŞOF Başkanı Yiğiner'e göre Togg T6X'in ticari taksilerde kullanılması, taksici esnafının araç filosunu yenilemesine katkı sağlayabileceği gibi vatandaşların da daha modern ve çevreci otomobillerle ulaşım hizmeti almasına imkan tanıyabilir.

Elektrikli otomobillerin ticari ulaşımda daha fazla kullanılmasıyla birlikte işletme maliyetleri, konfor ve çevreci ulaşım başlıkları da sektör açısından önem kazanıyor. T6X'in bu kapsamda şehir içi ulaşımda kullanılabilecek yerli alternatiflerden biri olması bekleniyor.

Yiğiner, yerli otomobilin ticari taksilerde yaygınlaşmasının Togg markasına güç katacağını ve Türkiye ekonomisine de katkı sunacağını ifade etti.

TŞOF Genel Başkanı, taksici esnafının Togg T6X ile buluşacağı ve yeni modelin şehirlerde vatandaşlara hizmet vereceği günü heyecanla beklediklerini belirterek açıklamalarını tamamladı.