Park Konserleri kapsamında Güzelyurt Mahallesi Zekeriya Tuyan Parkı ile 19 Mayıs Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde etkinlik düzenlendi. Zekeriya Tuyan Parkı’nda Melih Yalçın ve Gürbüz Gözüm sahne alırken, 19 Mayıs Mahallesi’nde ise Ersin Perçin ve Sercan Kurt Keçiörenliler için sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Konser alanlarına gelen vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği eserlere eşlik ederek müziğin tadını çıkardı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri

Konserlerin yanı sıra vatandaşlara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Müzik ve ikramlarla hareketlenen etkinliklerde özellikle çocuklar da keyifli anlar yaşadı.

Keçiören Belediyesi tarafından mahallelerde düzenlenen Park Konserleri, müzik ve eğlenceyi ilçe sakinlerinin ayağına taşırken komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sundu. Etkinliğe katılan vatandaşlar, konserlerin mahallelerde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.