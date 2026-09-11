Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için geldiği Rize’de temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz tarafından karşılanan Erdoğan, üniversitenin çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Erdoğan’a Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve diğer ilgililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’deki temaslarının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.



