Nepal Dışişleri Bakanlığından ülkede yaşanan sel felaketinin ekonomik maliyetine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sel felaketinin neden olduğu toplam hasarın yaklaşık 1,8 milyar dolar, tahmini kaybın ise yaklaşık 883 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Yeniden inşa için toplam tahmini ihtiyacın yaklaşık 4,78 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunun yaklaşık 57,67 milyon dolarının altı ay içinde ve yaklaşık 4,71 milyar dolarının ise uzun vadeli yeniden inşa için gerekli olduğu belirtildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1385'e yükseldiğini, kayıp 5 bin 130 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu. Selde 13 bin 676 kişinin kurtarıldığı ve 337 yaralının tedavi edildiği aktarılmıştı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.



