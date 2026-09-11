Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Ankara’da tezgâhlar adeta renklenirken, vatandaşın balığa ilgisi de arttı. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; sezonun ilk günlerinde ortaya çıkan çeşitlilik ve fiyatların uygunluğu hem balıkçı esnafının hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

Ankara Haymanalı olduğunu belirten ve 35 yıldır balıkçılık mesleğini sürdüren Ömer Özkök, bu yıl 36’ncı sezonuna girdiğini ifade ederek, balık sezonunun geçen yıla kıyasla çok daha hareketli başladığını söyledi.

Özkök, bu yıl balık bolluğunun dikkat çekici seviyede olduğunu belirterek, tezgâhlarda çok sayıda balık çeşidinin yer aldığını dile getirdi.

PALAMUTTA BOLLUK, FİYATTA UYGUNLUK

Tezgâhlarda en fazla rağbet gören balığın palamut olduğunu söyleyen Özkök, palamut fiyatlarının da vatandaş açısından oldukça uygun olduğunu ifade etti. Palamutun 40 ila 75 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu belirten Özkök, hamsinin 70 lira, barbun ve istavritin 100 lira, çinekopun ise 150 lira civarında olduğunu aktardı. Alabalığın 280 liradan satıldığını belirten Özkök, tezgâhlarda karides, somon, levrek, çipura, akya, zağan ve kalkan balığının da bulunduğunu söyledi. Özkök, özellikle palamutta ciddi bir bolluk yaşandığını ve vatandaşın da bu nedenle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, satışların kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.