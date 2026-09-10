Ankara’da yaşayan ve başkentteki en etkinlik sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara Balıkesirliler Derneği, Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlediği geleneksel törenle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; Dernek Başkanı Servet Camgöz, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Balıkesirlinin katıldığı törende önce Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldı. Balıkesir’in 3-18 Eylül tarihleri arasındaki kurtuluş günlerini temsilen gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından Dernek Başkanı Servet Camgöz tarafından Anıtkabir Şeref Defteri imzalandı.

Camgöz, Şeref Defteri’ne yazdığı mesajında, Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Balıkesir’in kurtuluşunda mücadele eden kahramanlara, şehitlere ve gazilere şükranlarını sundu. Mesajında Balıkesir’in Milli Mücadele’deki rolüne de dikkat çeken Camgöz, Balıkesir’in Kuva-yı Milliye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kentin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemini vurguladı.

“GENÇ KUŞAKLARA HEP AKTARACAĞIZ”

Törende konuşan Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz, Balıkesir’in kurtuluşunda verilen mücadeleye dikkat çekerek, “Her yıl 6 Eylül’de yaptığımız gibi hemşehrilerimizle bu kurtuluşu yoktan var eden M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Mutluyuz, onurluyuz. Genç kuşaklara hep aktaracağız” dedi.

Balıkesir’in Milli Mücadele dönemindeki direnişine değinen Camgöz, Alaca Mescit’tekurulan Redd-i İlhak Cemiyeti’nin ve Kuva-yı Milliye ruhunun önemine vurgu yaptı. Balıkesir’de ilk kurşun ve son kurşun mücadelesinin verildiğini ifade eden Camgöz, kentin Kurtuluş Savaşı tarihindeki yerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

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