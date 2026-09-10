Çekimleri Adana’da gerçekleştirilecek “Susuz Yaz” dizisinde başrolleri Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Serpil Gül, Şebnem Bozoklu, Meriç Rakalar ve Begüm Akkaya paylaşacak.
Dizide Mert Ramazan Demir Osman, Lizge Cömert Bahar, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç Hasan, Serpil Gül Beyaz, Şebnem Bozoklu Döne, Meriç Rakalar Müslüm ve Begüm Akkaya ise Dilan karakterine hayat verecek.
Kemal Burak Alper, Musa karakterini canlandıracak
“Susuz Yaz”ın oyuncu kadrosuna son olarak Kemal Burak Alper katıldı. Başarılı oyuncu, dizide Musa karakterini canlandıracak.
Bu yıl İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Alper, yeni dizide Hasan’ı aile büyüğü olarak gören Musa karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Susuz Yaz ne zaman başlayacak?
Ay Yapım imzalı “Susuz Yaz” dizisinin çekimlerinin Adana’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği dizinin yayın tarihi ise merakla bekleniyor.