Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 'Konkordatolar, fabrika kapatmaları, işsizlik çığ gibi artıyor. Fabrikalar kapanıyor ama kafeler açılıyor. Yunanistan'ın batması da tıpkı böyle olmuştu; fabrika ve tarım batarken kafe sayısı artıyor. Bu kafe ekonomisi, sizin yarattığınız ekonomidir; Türkiye'nin çöküşünün fotoğrafıdır' diye konuştu.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 2027-2029 yılları dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin değerlendirme yapan Günaydın, 'Vatandaş borç batağında haberiniz var mı? İcra dosya sayısı 26 milyona ulaştı. Yasal takipten tahsilatı süren 4,5 milyon kişi var. Bireysel kredi ve kredi kartı borcu 7 trilyon lirayı aştı. Borçla yaşayan vatandaş sayısı 44,5 milyonu buldu. Yılın ilk 7 ayında konkordato sayısı 3 bin 529'a dayanmış. Türkiye'de sanayi üretimi çöküyor. En geleneksel sektörümüz Mısır'a, katma değeri en yüksek sektörlerimizden olan otomotiv yan sanayi Fas'a kaçıyor. Kaçabilen canını kurtarıyor. Yüksek maliyetlerle üretebilmek mümkün değil, bu aşırı değerli kur ile ürettiğini ihraç edebilmek mümkün değil. Konkordatolar, fabrika kapatmaları, işsizlik çığ gibi artıyor. Artan başka bir şey daha var, fabrikalar kapanıyor ama kafeler açılıyor. Yunanistan'ın batması da tıpkı böyle olmuştu. Fabrika ve tarım batarken kafe sayısı artıyor. Bu kafe ekonomisi sizin yarattığınız ekonomidir; Türkiye'nin çöküşünün fotoğrafıdır' diye konuştu.

'30 MİLYON İNSAN AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR'

Memur maaşı, asgari ücret, emekli maaşının yıllara göre alım gücünü paylaşan Günaydın, 'Bu memlekette açlık sınırı 37 bin lira, yoksulluk sınırı 121 bin lira, bir bekar çalışanın maliyeti 48 bin lira ve bu koşullarda en az 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bu tablonun herkesi derinden düşündürmesi gerekiyor. Vatandaş hayat pahalılığının altında ezilirken buna büyük bir barınma krizi eklendi. Vatandaş bırakın ev almayı, kirasını ödeyemiyor. Peki, kira artışları hani hep diyorlar ya, 'Avrupa'da da kira artıyor.' Doğru gerçekten de Avrupa'da kiralar artıyor. Avrupa'daki kira enflasyonun oranlarını derledik; Türkiye her zamanki gibi lider. 'Türkiye Yüzyılı' diye anlatıyorlar; bakın Türkiye'de kira enflasyonu yüzde 78, bizden sonra en çok enflasyonun olduğu ülke Karadağ'da yüzde 18, Yunanistan'da yüzde 10. Yani ortalama bir Yunanistan vatandaşı bizden 8 kat daha uygun fiyata ev kiralayabiliyor ve yaşayabiliyor. Bu bir kader mi? Finlandiya'da yüzde 1. Hani, 'Türkiye Yüzyılı' diye övünebileceğiniz bir tablo varsa o da bu' dedi.

'MANSUR YAVAŞ'IN ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYORUZ'

Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesinin sorulması üzerine, 'Mansur Bey, 2024 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Kendisini ve yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaptığı açıklamayı da gördüm ve şunu söylüyor; 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ardından büyük yatırımların, metro projelerinin kredi ve onay süreçlerinin hayata geçirilebilmesi için merkezi hükümetle birlikte çalışmak zorundayım ve gittim Cumhurbaşkanı ile yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Buraya gitmeden evvel Genel Başkanıma bilgi sunduk' diyor. Burada da sorun yok. 'Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya ve parti değiştireceğim yönünde senaryo üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim; beni seven, bana güvenen, yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak, hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olmayacaktır.' Bu kadar basit. Yani Mansur Yavaş diyor ki, 'Ben bu kaotik ortamda bir denge politikası izlemeye, Ankara'nın hizmetinde olmaya devam edeceğim ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın.' Tabii bir sözü de şu her gün televizyonlarda dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık, onlar utanmaktan bıkmadılar' diyor' diye konuştu.