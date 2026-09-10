Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri, yaz sezonunun sona ermesi gerekçesiyle 7 Eylül’de kapatıldı.

Ancak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine karar kısa sürede değiştirildi ve plaj 8 Eylül’de yeniden hizmete açıldı.

Plajın tekrar açılmasının ardından kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik kararıyla denize girilmesine iki gün süreyle izin verilmedi.

Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte yasak sona erdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ise yeniden Kapuz Plajı’na geldi.

Cankurtaran ve Plaj Hizmetleri Devam Ediyor

Kapuz Plajı’nda şezlong, şemsiye, cankurtaran ve kantin hizmetleri devam ediyor. Tesisin mutfak bölümünün ise hizmet vermediği belirtildi.

Yaz aylarında salı ve perşembe günleri uygulanan “kadınlar günü” uygulamasına da sezonun sona yaklaşması nedeniyle son verildi.

Plajın, deniz suyu sıcaklığı ve hava koşulları elverdiği sürece açık tutulacağı bildirildi.

“Deniz Suyunun Soğumasına Göre Kapatacağız”

Kapuz Plaj Tesis Amiri Ahmet Yazıcı, okulların açılmasıyla birlikte yoğunluğun azaldığını ancak deniz sezonunun henüz sona ermediğini söyledi.

Deniz suyunun yaklaşık 20 derece olduğunu belirten Yazıcı, 6 cankurtaranın görevine devam ettiğini ifade etti.

Yazıcı, kantin, şezlong, şemsiye ve cankurtaran hizmetlerinin aktif olduğunu belirterek, “Havalar güzel. Talep de var. Deniz sıcaklığı ve hava şartlarının iyi gitmesi durumuna göre devam ettireceğiz. Eylül’den sonra da devam edebilir, hava şartlarına göre. Deniz suyunun soğumasına göre plajımızı kapatacağız” dedi.

Yazıcı ayrıca, deniz sezonunun ardından öğrencilerin kullanımına sunulacak çalışma salonunun sezonunun başlayacağını söyledi.

“Bu Bir Nimet”

Plajı tercih eden vatandaşlardan Yılmaz Mesci ise sezonun son günlerinin yaşandığını belirterek, Kapuz Plajı’nın Zonguldaklılar için önemli bir imkân olduğunu söyledi.

Mesci, “Bizim yaşadığımız yer burası zaten. Büyük şehirlere göre çok uygun şekilde herkes buraya gelip denizden istifade ediyor. Bu bir nimettir” ifadelerini kullandı.