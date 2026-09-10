Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmaları, belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor.

Ana kubbede kurulan çelik platform üzerinde mozaiklerin konservasyonu sürdürülürken, çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerin geçici olarak bezle desteklenmesi işlemleri yapılıyor.

Ana kubbenin üzerindeki geçici çelik çatı da tamamlanırken, kurşun kaplamaların kontrollü şekilde açılması için çalışmalar devam ediyor.

Doğu Yarım Kubbe İçin Güçlendirme Kararı

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen modelleme ve statik analizlerde, Ayasofya’nın doğu yarım kubbesinin güçlendirilmesi gerektiği belirlendi.

Bu kapsamda yarım kubbenin taşıyıcı sistemi güçlendirilecek. Aynı zamanda iç yüzeyde bulunan mozaik ve kalem işi bezemeler üzerinde konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Doğu yönündeki mihrap duvarında yer alan mermer yüzeylerde de temizlik, onarım ve konservasyon uygulamaları yapılacak.

Çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi için doğu yarım kubbenin iç kısmına ulaşımı sağlayacak çelik çalışma platformunun kurulmasına başlanacak.

Özgün Zemin Koruma Altına Alınacak

Platform kurulmadan önce çalışma alanının sınırları belirlenecek. Ayasofya’nın iç mekânındaki görsel bütünlüğün korunması amacıyla özel baskılı brandalar kullanılacak.

İbadet düzeninin devam etmesi için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Tarihi mihrap ve minber başta olmak üzere mimari unsurlar da özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak.

Platform çalışmalarının gerektirdiği bazı noktalardaki ahşap seki ve mermer döşemeler, uzman restoratörlerin gözetiminde kontrollü şekilde sökülecek. Avizelerin kaldırılması da aynı hassasiyetle gerçekleştirilecek.

Özgün mermer döşemelerin yük ve aşınmadan etkilenmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş döşeme sistemi kurulacak. Platform öncesinde yapılacak yükleme ve titreşim testleriyle zeminin güvenliği bilimsel olarak değerlendirilecek.

Mozaik ve Mermerlerde Titiz Çalışma

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bilim Heyeti ve Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda ana platform sistemi kurulacak.

Platformun tamamlanmasıyla doğu yarım kubbeye erişim sağlayacak çalışma iskelesi ve restorasyon uygulamalarında kullanılacak ek çelik sistemler oluşturulacak.

Ardından doğu yarım kubbenin yapısal güçlendirilmesi ile mozaik, kalem işi ve mermer yüzeylerde konservasyon çalışmalarına geçilecek.

Mozaikler ayrıntılı şekilde belgelenerek koruma çalışmalarına alınırken, mermer yüzeylerde temizlik ve onarım yapılacak. Yapıya uygun olmadığı belirlenen beton mermer dışlıklar da kaldırılacak.

Çalışmalar sırasında ibadet ve ziyaret akışının devam edebilmesi için geçici bir düzenleme uygulanacak.

Bakan Ersoy: “Özgün Dokusuyla Koruyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’daki restorasyon çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin bilimsel hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Ersoy, ana kubbedeki güçlendirme ve konservasyon çalışmalarının devam ettiğini, statik analizler doğrultusunda doğu yarım kubbede de yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etti.

Doğu yarım kubbeye erişim sağlayacak çelik çalışma platformunun kurulacağını belirten Ersoy, çalışmaların Bilim Heyeti ve Koruma Kurulu denetiminde sürdürüleceğini söyledi.

Ersoy, restorasyon boyunca ibadet ve ziyaretlerin gerekli geçici düzenlemelerle devam edeceğini vurgulayarak, Ayasofya’nın özgün dokusunun korunmasının temel hedef olduğunu kaydetti.