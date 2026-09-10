Sincan Belediyesi, çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve çölyaklı vatandaşları bir araya getirmek amacıyla özel bir piknik programı düzenledi.

Sincan Park’ta gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 600 çölyaklı vatandaş ve aileleri katıldı. Geleneksel hale getirilen buluşmada katılımcılar hem açık havanın keyfini çıkardı hem de birlikte vakit geçirdi.

Çölyaklı vatandaşların beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan ikramlar da etkinlikte yer aldı. Mangalda köfte hazırlanırken, glütensiz tatlı ve tuzlu kurabiyeler katılımcılara ikram edildi.

Çocuklar için hazırlanan eğlenceli aktiviteler ise pikniğe ayrı bir renk kattı. Çocuklar gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

“Desteğimizi Daha Da Geliştireceğiz”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, etkinlik sırasında çölyaklı vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Çölyaklı vatandaşlara yönelik desteğin göreve başladığı ilk dönemlerden itibaren belediyenin öncelikli çalışmalarından biri olduğunu belirten Ercan, yıllar içinde destek verilen kişi sayısının arttığını ifade etti.

Ercan, ilk dönemde yaklaşık 60 kişiye ulaşan desteğin bugün 600 kişiye yaklaştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Sizlere destek olabiliyorsak kendimizi çok mutlu hissederiz. Göreve başlayalı 9 yıl oldu. İlk aklıma gelip uygulamaya koyduğum konulardan biri çölyaklı vatandaşlara destek olmaktı. O dönemde böyle bir uygulama olmadığı için çölyaklı vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık ve ilk etapta 60 kişiye ulaştık. Şu anda bu sayı 600’e yaklaştı.”

Ekmek ve Kart Desteği Sürecek

Çölyaklı vatandaşların yaşadığı zorlukları yakından gördüğünü dile getiren Başkan Ercan, belediyenin mevcut desteklerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planladığını söyledi.

Ekmek dağıtımı ve kart desteği gibi uygulamaların devam edeceğini belirten Ercan, bu çalışmaların daha da geliştirilmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.

Piknik programının güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirten Ercan, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.