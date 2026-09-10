Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi yolda karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri, yanında bulunan bıçakla karşısındaki kişiye saldırdı.

Çevredekiler Müdahale Etti

Bıçaklı saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar kavgaya müdahale ederek saldırganı durdurmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında saldırganın çevredekiler tarafından darbedildiği görüldü.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralanan saldırgan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kavga Anları Kamerada

Öte yandan sokakta yaşanan bıçaklı kavga, çevrede bulunan bazı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavgası ve çevredekilerin müdahale ederek olayı sonlandırmaya çalıştığı anlar yer aldı.