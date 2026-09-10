Maaş artışlarında ana kriteri enflasyon verileri oluştururken; SSK ve Bağ-Kur tarafında gerçekleşen enflasyon oranı, memur kanadında ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı belirleyici rol oynuyor.

En Düşük Emekli Aylığı ve Memur Derecelerinde Olası Rakamlar

Hükümetin ek bir seyyanen zam veya refah payı düzenlemesi yapmaması durumunda, yüzde 7'lik olası zam senaryosuna göre yeni maş tablosu şu şekilde hesaplanıyor:

Emekli Maaş Tabanı: OVP tahmininin birebir gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığının 2027'nin ilk yarısında 25 bin 671 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Memur Taban Maaşları: Lise mezunu (9/1) bir memurun aylığı 75 bin 140 TL 'ye, üniversite mezunu (9/1) bir memurun aylığı ise 78 bin 185 TL 'ye yükseliyor.

Yönetici ve Teknik Kadro: 1/4 derecesindeki bir şube müdürünün maaşı 114 bin 608 TL, mühendisin maaşı 116 bin 828 TL, avukatın maaşı ise 109 bin 284 TL seviyesine ulaşıyor.

2027 Ocak Ayı Muhtemel Maaş Tablosu (Yüzde 7 Zam Senaryosu)

Unvan / Kadro Derecesi Tahmini Maaş (TL) Uzman Doktor (1/4) 182.681 TL Profesör (1/4) 163.933 TL Mühendis (1/4) 116.828 TL Şube Müdürü (1/4) 114.608 TL Araştırma Görevlisi (7/1) 109.974 TL Avukat (1/4) 109.284 TL Başkomiser (3/1) 108.329 TL Polis Memuru (8/1) 99.101 TL Uzman Öğretmen (1/4) 98.618 TL Vaiz (1/4) 93.072 TL Hemşire (Üniversite - 5/1) 90.784 TL Teknisyen (11/1) 81.188 TL Memur (Üniversite - 9/1) 78.185 TL Memur (Lise - 9/1) 75.140 TL

Nihai Rakamlar Yıl Sonunda Netleşecek

Söz konusu hesaplamaların OVP'deki yüzde 28,4'lük enflasyon tahminine dayanan bir simülasyon olduğu unutulmamalıdır. Kesinleşmiş zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yılın son aylarındaki resmi enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Enflasyonun beklentilerin altında veya üzerinde gelmesi ya da hükümetin yasal bir düzenlemeyle refah payı eklemesi durumunda rakamlar yeniden güncellenecek.