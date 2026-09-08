Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 253,66 puan artışla 14.500 puanın üzerinde tamamladı. Bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 254,6 milyar lira oldu.

BIST 100'de bankacılık hisseleri öne çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde ... değer kazanırken 253,66 puanlık artış kaydetti. Gün sonunda toplam işlem hacmi 254,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 4,32, holding endeksi ise yüzde 1,95 değer kazandı. Bankacılık endeksi, sektörler arasında günün en fazla kazandıranı oldu.

Öte yandan bilişim endeksi yüzde 2,39 gerileyerek günün en fazla kaybettiren sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler takip ediliyor

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu. Yurt içi piyasalar ise bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Analistler, küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gelişmeler ile petrol fiyatlarının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirtti.

Yarın hangi veriler takip edilecek?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Japonya'da makine siparişleri ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda bulunduğu belirtildi.