Üsküdar Belediyesi’nde bir süredir beklenen başkanvekili seçimi sonuçlandı. Belediye Meclisi’nde yapılan oylamanın dördüncü turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

42 meclis üyesinin katıldığı oylamada Gültekin 23 oy alırken, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. İlk üç turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine dördüncü tura geçildi ve bu turda en fazla oyu alan Gültekin başkanvekilliği görevine getirildi.

Böylece Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği görevi Dündar Ziya Gültekin’e geçti. Gültekin, aynı zamanda Üsküdar Belediye Meclisi’nde AK Parti grubunun üyesi olarak görev yapıyor.

Başkanvekili seçimi, daha önce yapılan oylamanın ardından yaşanan hukuki sürecin sonrasında yeniden gerçekleştirilmişti.