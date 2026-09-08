Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının iki devletli çözümü tehdit ettiği belirtilirken, bölgedeki durumun her geçen gün daha da kötüleştiği vurgulandı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği şiddet olaylarına da dikkat çekilen açıklamada, iki devletli çözümün korunması gerektiği ifade edildi.

İngiltere'den işgal altındaki topraklardan gelen mallara ithalat yasağı

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden İngiltere'ye gelen malların ithalatının yasaklanacağını açıkladı.

Miliband, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında kendisini savunma hakkını kullandığını savunurken, İran'ın İsrail ve Yahudilere yönelik tehditlerini sürdürdüğünü ileri sürdü. İran ve Hizbullah'a yönelik yeni yaptırımların da açıklandığını belirten Miliband, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacağını belirten Miliband, İran ve Hizbullah'a yönelik yaptırımların sürdürüleceğini kaydetti.

"İki devletli çözüm tek yol"

İsrail'e desteğinin sürdüğünü belirten Miliband, bunun Filistin Devleti'ne verilen destekle çelişmediğini ifade etti. İki devletli çözümün hem Filistinliler hem de İsrailliler açısından tek yol olduğunu vurgulayan Miliband, Gazze'de yaşananların ise İngiltere'nin ve dünyanın vicdanında silinmeyecek bir iz bıraktığını söyledi.

Miliband, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı hedeflediğini savundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaklaşık 770 bin İsraillinin yasa dışı yerleşimlerde yaşadığını belirten Miliband, İsrail devletinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda yaklaşık 4 bin Filistinlinin kısa sürede yerlerinden edildiğini ifade etti.

İngiltere'den yasa dışı yerleşimlere yaptırım mesajı

Miliband, İngiltere hükümetinin İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı olarak değerlendirdiğini açıkladı.

İşgalin hukuka aykırı olmasının, İngiltere'nin işgal altındaki topraklarla kurduğu ekonomik ilişkilere de yansıması gerektiğini belirten Miliband, yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin İngiltere'de satılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Miliband ayrıca, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul hizmetleri sağlayan bazı şirket ve kişilere yönelik de yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Fransa da İsrail yerleşimleriyle ticareti durduracak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticarete son vereceğini bildirdi.

Barrot, Fransa'nın aynı yönde taahhütte bulunan 11 ülkeyle birlikte hareket edeceğini belirtti. Batı Şeria'nın "patlama eşiğine" geldiğini savunan Barrot, Filistin topraklarının gasbedilmesinin ve Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının arttığını ifade etti.

Bu durumun iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirten Barrot, İsrail'in güvenliği sağlanmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın mümkün olmayacağını savundu.

Barrot, İsrail makamlarına yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve buna eşlik eden şiddete son verme çağrısında bulunurken, Avrupa ülkelerinin de benzer bir kararlılık göstermesi gerektiğini söyledi.

12 ülkenin ortak açıklaması

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarının iki devletli çözüm ihtimalini giderek daha fazla tehdit ettiği vurgulandı.

Ülkeler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesine karşı ekonomik ve diplomatik adımlar atılacağını belirterek, bölgede uluslararası hukuka ve iki devletli çözüm perspektifine bağlılıklarını yineledi.