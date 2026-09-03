İddiaların ortaya çıkmasının üzerinden henüz iki hafta bile geçmeden hazırlanan yapım, platformun "hızlı hazırlanmış belgesel dizisi" formatı olan Instadocs imzasıyla izleyiciyle buluşacak.

https://www.youtube.com/watch?v=NKmm-eI3MIw&t=1s

Güvenlik Nedeniyle İkram Konteynırında Saklandığı İddia Edilmişti

Gündemi sarsan olaylar zinciri, Donald Trump'ın 8 Temmuz’da Türkiye’den ayrılış sürecine dayanıyor. Güvenlik gerekçeleriyle Esenboğa Havalimanı'nda eski Air Force One yerine bir askeri uçakla ayrıldığı belirtilen Trump'ın, uçağa transfer edilirken bir ikram konteynerinde saklandığı öne sürülmüştü.

Netflix'in yayınladığı 90 saniyelik ilk fragmanda, Esenboğa Havalimanı’ndan çekilen özel görüntülere ve dönemin tanıklarına yer veriliyor:

Sıradışı Hareketlilik: Fragmana konuşan Associated Press (AP) fotoğrafçısı Alex Brandon, Air Force One uçağının etrafında aniden çok sayıda ikram aracının toplanmasını son derece sıradışı bulduğunu anlatıyor.

Hızlı Yapım: Olayın hemen ardından çekimlerine başlanan belge niteliğindeki yapım, olayın arka planındaki güvenlik protokollerini ve şüphe uyandıran detayları mercek altına alıyor.

Belgeselin Yayın Tarihi

Gözlerin çevrildiği belgesel, 4 Eylül Cuma günü tüm dünyada aynı anda Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.