SAKARYA’nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahraman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık işçilerini taşıyan E.D. yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün kasasında bulunan işçiler, devrilmenin etkisiyle yola savruldu. Kazada 18 kişi yaralandı.
Fındık işçileri hastaneye kaldırıldı
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Ardından 18 yaralı, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.