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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahraman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık işçilerini taşıyan E.D. yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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