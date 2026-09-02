ESKİŞEHİR’İN Milli Mücadele yıllarındaki rolü, dönemin Osmanlı gazetelerine yansıyan haber ve manşetlerle hazırlanan “1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği” sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında, kentin işgalden kurtuluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişini konu alan yapay zeka destekli özel video gösterimi de yapıldı.

ESKİŞEHİR’İN MİLLİ MÜCADELEDEKİ ROLÜ SERGİDE ANLATILDI

Eskişehir’in işgal süreci, kurtuluşu ve Milli Mücadele’nin önemli dönüm noktalarındaki stratejik konumunun ele alındığı sergi, ziyaretçilere dönemin basın arşivleri üzerinden tarihsel bir bakış sunuyor.

“1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği” başlıklı sergide, Milli Mücadele döneminde Eskişehir’in yaşadığı gelişmeler, dönemin gazetelerinde yer alan haberler ve manşetler üzerinden aktarılıyor.

Serginin açılışında ayrıca Eskişehir’in işgalden kurtuluşu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişini konu alan yapay zeka destekli özel video gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim, ziyaretçilere kentin Milli Mücadele sürecindeki önemini farklı bir görsel anlatımla aktardı.

SERGİ 6 EYLÜL’E KADAR AÇIK

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri, basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir’in Milli Mücadele tarihindeki rolünü dönemin basın kaynakları üzerinden ortaya koyan sergi, 6 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.