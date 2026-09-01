Eskişehir’de hamama giden 71 yaşındaki Nezat Tiryaki, kaldığı odada ölü bulundu. Tiryaki’nin ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hamamda rahatsızlandı

Olay, Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir hamamda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hamama gelen Nezat Tiryaki, bir süre sonra rahatsızlandı.

Küvet içerisinde baygınlık geçiren Tiryaki, daha sonra odasına geçti. Bir süre sonra odaya giren hamam görevlileri, Tiryaki’yi hareketsiz halde yatarken buldu.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tiryaki’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nezat Tiryaki’nin ölümü şüpheli bulundu

Olayın ardından polis ve savcılık ekipleri hamamda inceleme yaptı. İncelemenin tamamlanmasının ardından Tiryaki’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morgunakaldırıldı.

Nezat Tiryaki’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.