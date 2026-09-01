Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Metro Holding Kayserispor’da Sam Mather dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusuyla karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmesini feshetti.

Kayserispor, Sam Mather ile yollarını ayırdı

Kayserispor Kulübü, Sam Mather’ın ayrılığıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teşekkürler Sam Mather. 2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Sam Mather Kayserispor’da 3 maçta oynadı

İngiliz futbolcu Sam Mather, 2025-26 sezonunun devre arasında Kayserispor kadrosuna dahil olmuştu.

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon Kayserispor formasıyla 3 karşılaşmada toplam 56 dakika sahada kaldı.

Kayserispor, Sam Mather’ın ayrılığının ardından kadro yapılanması çalışmalarını sürdürürken, İngiliz oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.