Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında batan geminin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Bölgede ekiplerin kayıp 20 kişiye ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar sürerken, hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri de açıklandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği açıklamada kazanın ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üstel, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise kayıp olduğunu belirterek arama-kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Girne açıklarında batan gemiye ekipler müdahale etti

Üstel, geminin Girne Limanı’ndan hareket ettikten yaklaşık 8 deniz mili sonra SOS ihbarı verdiğini söyledi. İhbarın ardından sahil güvenlik, sivil arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Üstel, geminin kısa sürede suya batmaya başlaması nedeniyle çok sayıda kişinin kurtarıldığını aktardı.

Arama-kurtarma çalışmalarının deniz ve hava unsurlarıyla sürdüğünü belirten Üstel, Türkiye’den de bölgeye destek gönderildiğini söyledi.

514 metre derinlikteki gemiye dalış yapılacak

Batık geminin 514 metre derinlikte bulunduğunu belirten Ünal Üstel, derin dalış yapabilen arama-kurtarma gemisinin bölgeye ulaşacağını açıkladı.

Üstel, Türkiye’den Çanakkale’den hareket eden arama-kurtarma gemisinin çalışmalara katılacağını belirterek, geminin içerisinin kontrol edilmesi için derin dalgıçlarla çalışma yapılacağını söyledi.

Kayıp 20 kişiye ulaşmak için deniz ve hava unsurlarıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ünal Üstel: “Kim suçluysa cezasını çekecek”

Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklayan Üstel, ihmali bulunan kişilerin görevden uzaklaştırıldığını ve sorumlular hakkında adli işlem yapıldığını söyledi.

Üstel, “Kim suçluysa cezasını çekecek, hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” diyerek, geminin hareket etmesine izin veren görevlilerin açığa alındığını ifade etti.

Üstel ayrıca ilgili şirket ve sorumlular hakkında polisin gerekli işlemleri yaptığını ve tutuklamaların gerçekleştiğiniaçıkladı.

Girne Limanı’nda feribot seferleri yeniden başlayacak

Görevden uzaklaştırılan personelin yerine yeni görevlendirmeler yapıldığını belirten Üstel, Girne Limanı’ndan feribot seferlerinin yarın sabah yeniden başlayacağını duyurdu.

Girne açıklarında hayatını kaybedenlerin isimleri

Açıklanan bilgilere göre gemi kazasında hayatını kaybeden 8 kişinin isimleri şöyle:

Nihat Balyemez

Hüseyin Özdemir

Nuray Zeytun

Fahri Ateş

Gülcan Gürel

Reyhan Verim

Nisa Torer

Nurcan Hilalioğlu

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeye başlandığı belirtildi.

Girne açıklarında kayıp 20 kişinin isimleri

Arama-kurtarma çalışmalarında henüz ulaşılamayan 20 kişinin isimleri ise şöyle açıklandı:

Ferdi Torer

Mustafa Demir

Mahmut Demir

Özgür Gönül

Anni Asel Hilalioğlu

Şerife Özdemir

Süleyman Erdoğan

Saliha Miray Biçer

Mehmet Asaf Biçer

Orhan Bekret

Nazmiye Özbolat

Elmas Demir

İsmail Kurt

Yulia Özcan

Ayhan Özcan

Elife Bayır

Nihat Pancar

Mustafa Kemal Yaralı

Mehmet Bayhan

Mehmet Nuri Ayran

Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kazanın nedenine ve sorumlularına ilişkin soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.