İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda, üslerdeki 'teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların' hedef alındığı ve üslerde 'ağır hasar' meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, 'Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin' sonuç vermeyeceği de kaydedilerek, 'Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA