İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açılmasıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, 28 Ağustos’ta Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, saat 03.20 sıralarında kapalı olan bir iş yerine ateş açıldığını belirledi. Yapılan incelemede, bir şüphelinin yaya olarak iş yerine gelerek ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Şüpheliler güvenlik kameralarından belirlendi

İş yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin bir araçla Gazi Paşa Caddesi’ne geldiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. C.G.’nin (23) olay sırasında aracı kullandığı, A.A.’nın (22) ise iş yerine ateş açtığı belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.A.’nın ise aynı suçlardan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.