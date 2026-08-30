Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Göktaş mesajında, “Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin mesaj

Bakan Göktaş, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarına da değinerek çalışmaların başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Göktaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Devam eden arama kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını, yaralıların bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum.”

Mahinur Özdemir Göktaş, kazadan etkilenen yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerini iletirken, KKTC halkına da geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Göktaş, paylaşımını “Yolcularımıza, mürettebata ve KKTC'li kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözleriyle tamamladı.